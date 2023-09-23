Мостовой: кричали, что «Спартак» проигрывает. А я сказал, что выиграют и вернутся в тройку

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0).
«Равная игра, возможности были у обеих команд. Ничья была бы справедливее. Я предполагал, что счёт будет 1:1, но подфартило «Спартаку». Выделил бы Бонгонда, который принял и убежал. Ещё отмечу Максименко, вышел и выручил в нескольких ключевых моментах.
У «Динамо» Бителло понравился, по Карраскалю было видно, что приехал с лишними килограммами из ЦСКА, сейчас уже в норме. Когда все кричали, что «Спартак» опять всем проигрывает, я сказал, что сейчас две выиграют и будут в тройке снова. Так и произошло», — приводит слова Мостового Metaratings.
Напомним, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.
- 23 сентября 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:48
-
23:47
-
23:39
-
23:35
-
23:34
-
23:28
-
23:25
-
23:22
-
23:18
-
23:11
-
23:10
-
23:04
-
22:59
-
22:55
-
22:53
-
22:52
-
22:49
-
22:45
-
22:40
-
22:37
-
22:30
-
22:27
-
22:16
-
22:11
-
22:10
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
22:03
-
22:02
-
21:58
-
21:55
-
21:54