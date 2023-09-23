Дьяков: победа «Спартака» над «Динамо» — закономерная

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал поражение бело-голубых в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).
«Равный матч. «Спартак» забил быстрый гол и играл по счёту, отдал инициативу, играл на контратаках. Чего не хватило «Динамо», чтобы взять хотя бы одно очко? В слишком прагматичный футбол они играли. Можно было и в контратаки выбегать, но всё это делалось очень медленно. В позиционном футболе у них не особо получалось. Да, были моменты, но сказать, что их было много – нельзя. «Спартак» победил, всё закономерно.
Не сложилось ли впечатление, что игра обострилась после замены Смолова на Тюкавина? Я не сказал бы. «Спартак» отдал инициативу, и тем самым казалось, что «Динамо» устраивает навал. Были моменты, но не сказать, что их было слишком много», – приводит слова Дьякова Metaratings.
Напомним, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.
- 23 сентября 2023
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