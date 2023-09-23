Гол Бонгонда, спасения Максименко и Шунина — в видеообзоре матча «Спартак» — «Динамо»

Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» одержал минимальную победу над «Динамо» со счётом 1:0.
В самом начале игры, на седьмой минуте, нападающий хозяев Тео Бонгонда открыл счёт в матче, выведя «Спартак» вперёд. В перерыве матча «Спартак» произвёл замену вратаря — вместо Александра Селихова вышел Александр Максименко. Выход Максименко сыграл ключевую роль во встрече — «Динамо» создало отличные моменты для взятия ворот красно-белых во втором тайме — 25-летний голкипер несколько раз спас ворота своей команды, чем помог ей сохранить счёт матча прежним — 1:0, минимальная победа «Спартака».
Таким образом, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.
- 23 сентября 2023
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