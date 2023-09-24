Булыкин: не понравилось, что в «Динамо» и «Спартаке» почти не осталось россиян

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Спартака» над бело-голубыми в матче 9-го тура РПЛ (1:0).
«Чашу весов в пользу «Спартака» в этой игре склонила реализация моментов. Хотя и у красно-белых она была ужасная. Ошибка динамовской защиты на седьмой минуте сыграла ключевую роль. Хотя я думал, что голов будет больше, команды смогут реализовать моменты. Но было очень много брака и упущенных возможностей.
Что мне больше всего не понравилось — в составах команд выходят по три-четыре россиянина, остальные позиции занимают иностранцы. И, честно говоря, уровень футбола не тот, который хотелось бы видеть. Мне это непонятно. Академии «Динамо» и «Спартака» — одни из лучших в стране. Ещё недавно и «Спартак», и «Динамо» отличались тем, что доверяли россиянам. Сейчас вместо них выходят легионеры. Ладно бы они хороший футбол показывали, но этого не было. Думаю, наши ребята с горящими глазами сыграли бы не хуже», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».
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