Экс-игрок «Астон Виллы» Эль-Гази стал футболистом «Майнца»

Нидерландский вингер Анвар Эль-Гази официально стал игроком немецкого клуба «Майнц». Контракт с игроком подписан до лета 2025 года.

«Я очень рад, что нашёл отличную команду в лице «Майнца». Обсуждения с клубом были очень позитивными и заботливыми, и я сразу увидел, что они доверяют мне, что очень важно для игрока. Я также разговаривал с Филиппом Мвене, которого я хорошо знаю по Эйндховену, и он также очень рекомендовал «Майнц». Я из тех игроков, которые любят создавать голевые моменты, отбирая мяч, и всегда ищут самый быстрый путь к голу. Теперь я хотел бы помочь команде голами и передачами выиграть матчи и провести успешный сезон», — сказал Эль-Гази в интервью пресс-службе клуба.

28-летний игрок имеет опыт выступления в английской Премьер-лиге за «Эвертон» и «Астон Виллу». В прошлом сезоне Эль-Гази провёл 31 матч за ПСВ во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом истёк 1 сентября этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.