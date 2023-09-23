Экс-игрок «Астон Виллы» Эль-Гази стал футболистом «Майнца»

Нидерландский вингер Анвар Эль-Гази официально стал игроком немецкого клуба «Майнц». Контракт с игроком подписан до лета 2025 года.
«Я очень рад, что нашёл отличную команду в лице «Майнца». Обсуждения с клубом были очень позитивными и заботливыми, и я сразу увидел, что они доверяют мне, что очень важно для игрока. Я также разговаривал с Филиппом Мвене, которого я хорошо знаю по Эйндховену, и он также очень рекомендовал «Майнц». Я из тех игроков, которые любят создавать голевые моменты, отбирая мяч, и всегда ищут самый быстрый путь к голу. Теперь я хотел бы помочь команде голами и передачами выиграть матчи и провести успешный сезон», — сказал Эль-Гази в интервью пресс-службе клуба.
28-летний игрок имеет опыт выступления в английской Премьер-лиге за «Эвертон» и «Астон Виллу». В прошлом сезоне Эль-Гази провёл 31 матч за ПСВ во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом истёк 1 сентября этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
- 23 сентября 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:48
-
23:47
-
23:39
-
23:35
-
23:34
-
23:28
-
23:25
-
23:22
-
23:18
-
23:11
-
23:10
-
23:04
-
22:59
-
22:55
-
22:53
-
22:52
-
22:49
-
22:45
-
22:40
-
22:37
-
22:30
-
22:27
-
22:16
-
22:11
-
22:10
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
22:03
-
22:02
-
21:58
-
21:55
-
21:54