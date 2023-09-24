«Что за идиотские мысли?» Канчельскис — против вызова Дзюбы в сборную России ради рекорда

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, стоит ли главному тренеру национальной команды Валерию Карпину вызвать нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу в сборную России на матч с Камеруном для того, чтобы 35-летний форвард стал лучшим бомбардиром сборной и побил рекорд. Напомним, сейчас Дзюба делит первое место с бывшим нападающим Александром Кержаковым — у них по 30 голов.

«Стоит ли РФС попросить главного тренера сборной России Валерия Карпина вызвать Дзюбу на товарищеский матч с Камеруном, чтобы он получил возможность установить рекорд? Как это вы понимаете, чтобы ставить рекорды и просить кого-то, упрашивать… Может, ему ещё открыть ворота, чтобы он забивал в пустые постоянно? Давайте так, может быть, устроим? Что это за отношение? Устанавливать рекорды надо, когда ты играл и был в основном составе сборной. Когда ты был в форме, тогда и устанавливай. Сейчас-то что?! Просить кого-то, упрашивать. Давайте ещё попросим, чтобы Веретенникова вызвали в сборную. Что за идиотские мысли? Что это за идиотизм – давайте попросим, заставим. Надо играть в футбол, никого не надо заставлять. Всё должно быть так, как есть.

Это поднимет интерес к игре сборной России? Какой интерес? Интерес к нашей сборной поднимется только тогда, когда мы будем играть на чемпионате мира и чемпионате Европы и будем проводить отборочные игры. Тогда будет интерес. Футбол – вид спорта номер один в мире, поэтому тут не нужен интерес, тут нужно играть и попытаться вернуться в европейский футбол.

Дзюба не откажется, если ему всё же придёт приглашение из сборной России? У вас, журналистов, самое классное слово «если». Надо «да-да» «нет-нет». Не надо «если», надо жить, что есть. Не получилось у него тогда забить, и что мы его теперь будем вызывать, тянуть за уши? Все эти «если» надо убирать. Всё должно быть так, как есть. Захотят вызвать – вызовут, не захотят – не вызовут. Тема закрыта», — приводит слова Канчельскиса «Спорт день за днём».