Промес промахивался, Абаскаль праздновал со штабом, Джикия обнимал Смолова. Фото с матча

23 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче девятого тура российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Таким образом, «Спартак» проиграл лишь 2 из 21-го домашнего матча с начала прошлого сезона РПЛ, только у ЦСКА меньше поражений дома среди команд, принимавших участие в обоих сезонах (одно поражение в 19 матчах).

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.