Промес промахивался, Абаскаль праздновал со штабом, Джикия обнимал Смолова. Фото с матча

23 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче девятого тура российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.
Таким образом, «Спартак» проиграл лишь 2 из 21-го домашнего матча с начала прошлого сезона РПЛ, только у ЦСКА меньше поражений дома среди команд, принимавших участие в обоих сезонах (одно поражение в 19 матчах).
«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 24 сентября 2023
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:34
-
08:30
-
08:15
-
08:07
-
07:52
-
07:40
-
07:31
-
07:13
-
06:51
-
06:28
-
06:17
-
06:07
-
05:48
-
05:30
-
05:05
-
04:25
-
04:23
-
04:07
-
03:38
-
03:31
-
03:19
-
02:40
-
02:19
-
01:35
-
00:51
-
00:47
-
00:39
-
00:35
-
00:32
-
00:30
-
00:23
-
00:22