«Лацио» не смог обыграть «Монцу» и расположился на 16-м месте в Серии А

Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А между «Лацио» и «Монцей». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Розарио Абиссо. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Команды не смогли выявить победителя во встрече и сыграли вничью — 1:1.
В самом начале матча, на 12-й минуте, в ворота «Монцы» был назначен пенальти. Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле уверенно реализовал 11-метровый удар, открыв счёт в матче и выведя свою команду вперёд. Вскоре, на 36-й минуте, Роберто Гальярдини смог поразить ворота «Лацио», сравняв счёт в матче. Второй тайм встречи прошёл без голов, счёт матча остался прежним — 1:1, ничья.
Таким образом, после результата данного матча «Лацио» идёт лишь на 16-м месте в турнирной таблице Серии А. На счёту римского клуба всего лишь четыре очка в пяти стартовых матчах чемпионата. «Монца» же расположилась на 13-м месте, имея в своём активе пять очков в пяти играх.
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