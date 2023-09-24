В «Барселоне» рассказали о травме де Йонга

Пресс-служба футбольного клуба «Барселона» опубликовала заявление по поводу травмы центрального полузащитника Френки де Йонга, полученной в матче 6-го тура Ла Лиги с «Сельтой».

«Обследование игрока первой команды Френки де Йонга показало, что у него травма межберцового синдесмоза правой лодыжки. Он недоступен для игры, и его возвращение будет зависеть от его восстановления», — говорится в сообщении на сайте клуба.

В субботу, 23 сентября, «Барселона» в родных стенах вырвала победу у «Сельты» в матче 6-го тура испанской Ла Лиги — 3:2. Нидерландский полузащитник каталонцев Френки де Йонг получил травму и был заменён на 36-й минуте встречи.

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26-летний Де Йонг выступает за «Барселону» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В прошлом сезоне нидерландец провёл 43 матча за сине-гранатовых во всех турнирах, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующий контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.