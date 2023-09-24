В «Барселоне» рассказали о травме де Йонга

Пресс-служба футбольного клуба «Барселона» опубликовала заявление по поводу травмы центрального полузащитника Френки де Йонга, полученной в матче 6-го тура Ла Лиги с «Сельтой».
«Обследование игрока первой команды Френки де Йонга показало, что у него травма межберцового синдесмоза правой лодыжки. Он недоступен для игры, и его возвращение будет зависеть от его восстановления», — говорится в сообщении на сайте клуба.
В субботу, 23 сентября, «Барселона» в родных стенах вырвала победу у «Сельты» в матче 6-го тура испанской Ла Лиги — 3:2. Нидерландский полузащитник каталонцев Френки де Йонг получил травму и был заменён на 36-й минуте встречи.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
26-летний Де Йонг выступает за «Барселону» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В прошлом сезоне нидерландец провёл 43 матча за сине-гранатовых во всех турнирах, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующий контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.
- 24 сентября 2023
-
00:51
-
00:47
-
00:39
-
00:35
-
00:32
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:13
-
00:07
- 23 сентября 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:48
-
23:47
-
23:39
-
23:35
-
23:34
-
23:28
-
23:25
-
23:22
-
23:18
-
23:11
-
23:10
-
23:04
-
22:59
-
22:55
-
22:53
-
22:52
-
22:49
-
22:45
-
22:40
-
22:37
-
22:30
-
22:27
-
22:16