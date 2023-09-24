Игрок «Спартака» Зиньковский: надеюсь, поменяемся не с чужими для меня «Крыльями» местами

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал матч 9-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0), а также поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Крыльями Советов».
«Не знаю, почему уже три игры кряду играем «на ноль» — до этого так не получалось. В каких-то играх, конечно, сохраняли ворота сухими, но вот сейчас уже три подряд. Что можно сказать… Главное — что мы это сделали, хочется продолжать дальше.
Надеюсь, в следующем матче поменяемся не с чужими для меня «Крыльями» местами. (Смеётся) По-другому не могу сказать. Рад за самарцев, тепло отношусь к команде и болельщикам, но в следующем матче мы будем по разные стороны баррикад, поэтому будем переживать за свой клуб», — приводит слова Зиньковского RТ.
Красно-белые сыграют с самарским клубом 1 октября. Матч 10-го тура чемпионата России начнётся в 16:30 по московскому времени.
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