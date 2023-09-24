Шишкарёв заявил о деградации команд РПЛ после матча «Спартака» и «Динамо»

Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв после матча девятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (1:0) заявил, что российские команды деградируют.

«После того, как на неделе смотрели Лигу чемпионов и Лигу Европы, понимаем, как деградировали наши команды. Конечно, уровень и той, и другой команды очень низкий. Хорошо, что «Спартак» победил, но могли и пропустить. Хотелось бы общего уровня выше. Порадовали вратари и той, и другой команды. Александр Соболев безобразный, хоть в моменте с голом и отдал передачу. В этом эпизоде ему пятерка, хотя, скорее всего, отдавал на удачу, незряче. Тео Бонгонда забил шикарный гол, сыграл великолепно, в три касания принял, подработал и пробил. Классика жанра! Сам гол получился замечательный», — приводит слова Шишкарёва РИА Новости Спорт.

Напомним, российские клубы не допущены к участию в международных турнирах из-за ситуации на Украине.