ЭСК РФС назвала ошибочным удаление игрока ЦСКА Виллиана Роши в матче с «Крыльями Советов»

Экспертно‑судейская комиссия РФС признала ошибочным решение арбитра Артёма Любимова удалить защитника ЦСКА Виллиана Рошу в матче 8‑го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

«Два игрока вступают в единоборство за мяч одинаковым образом. Виллиан первым играет чётко в мяч, после чего происходит обычный контакт с ногой соперника. Этот контакт считается нормальным следствием перемещения игрока и не является наказуемым», – говорится в решении экспертно-судейской комиссии, которое опубликовано на YouTube-канале РФС ТВ.

В нынешнем сезоне чемпионата России Роша принял участие в семи матчах, в которых не отметился результативными действиями.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Ростовом». Матч состоится 24 сентября, начало — 19:00 мск.