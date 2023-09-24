Каррагер рассказал, как получил оскорбительное сообщение от Месси

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, как получил оскорбительное сообщение в социальной сети от аргентинского нападающего Лионеля Месси, когда он выступал за «ПСЖ».

«Да. Я просто назову то слово, которым он меня назвал. Я его не понимаю. Burro. Что это значит? Осёл? Окей Спасибо», приводит слова Каррагера Goal.

По словам Каррагера, он получил это сообщение после того, как раскритиковал неудачи «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Напомним, Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. В составе парижан аргентинский нападающий завоевал три трофея – дважды выиграл чемпионат Франции и один раз Кубок страны.

В летнее трансферное окно футболист перешёл в «Интер Майами», подписав контрактное соглашение до 2025 года.

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