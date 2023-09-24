Тчуамени: мне бы хотелось, чтобы Мбаппе был в «Реале»

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени рассказал, что хочет, чтобы нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе перешёл в мадридский клуб.
«Мне бы хотелось, чтобы Мбаппе был в «Реале». Лучшие игроки мира должны играть за «Реал». Килиан – один из них, и мне бы хотелось, чтобы он присоединился к клубу. К сожалению, этого не произошло», — приводит слова Тчуамени AS.
Ранее сообщалось, что Мбаппе был близок к переходу в «Реал».
Ранее француз заявлял, что не будет продлевать свой контракт с «ПСЖ», и был готов покинуть клуб в летнее трансферное окно. В связи с этим он был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонные сборы. Однако позже Мбаппе изменил своё решение и начал переговоры с французским клубом.Соглашение Мбаппе с парижанами истекает летом 2024 года.
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