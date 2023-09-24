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Полузащитник «Интер Майами» рассказал, чем его больше всего удивил Лионель Месси

Полузащитник «Интер Майами» рассказал, чем его больше всего удивил Лионель Месси
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Полузащитник «Интер Майами» Бенха Кремаски высказался об аргентинском нападающем клуба Лионеле Месси.

«Переход Месси изменил всё с ног до головы, многие люди теперь смотрят MLS только на одного игрока. Невероятно, что в первые годы своей профессиональной карьеры я могу быть частью происходящего. Приятно иметь таких коллег, и я уверен, что мы продолжим расти. Но очевидно, что нам нужно продолжать работать.

Месси не хочет, чтобы к нему относились по-другому, это меня больше всего удивило. Он скромен, никогда не говорит и не делает ничего, чтобы показать, что он выше, чем другие, и мы уважаем это. Мы уважаем человека, которым он является, то, что он сделал, и то, насколько он скромен, и это то, что меня больше всего удивляет в нём, а также в Бускетсе и Жорди», — приводит слова Кремаски Infobae.

Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно, подписав контрактное соглашение до 2025 года.

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