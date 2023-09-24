Тен Хаг: у «МЮ» была тяжёлая серия игр против хороших соперников

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвёл итоги матча 6-го тура Английской Премьер-Лиги с «Бёрнли» (1:0). Единственный мяч в игре забил Бруну Фернандеш с передачи Джонни Эванса, который провёл 200-й матч за команду. «МЮ» прервал серию из трёх поражений подряд — двух в чемпионате и одном в Лиге чемпионов.

«Было ясно, что нам, конечно, нужна эта победа. У нас была тяжёлая серия игр против хороших соперников. Не обязательно было проигрывать те матчи. На этот раз мы должны были побеждать.

Многое было против нас, например, травмы и определённые решения. В том числе этим вечером. Как по закону Мерфи, где всё идёт против нас. Необходимо бороться, чтобы найти момент, когда всё изменится. Это показывает, что раздевалка едина. Игроки сражаются вместе.

Во всех матчах, которые мы провели, мы показывали хороший футбол, но, если хочешь побеждать, требуется делать это последовательно. Это был блестяще исполнено в игре. Пас Эванса был замечательным, движение и завершение от Бруну тоже. Эванс придал команде спокойствие. Его навыки великолепны, то же и в эпизоде с голом.

В прошлом году у нас было больше всего сухих матчей в Премьер-лиге. Мы были дисциплинированы и следовали правилам. Когда мы так поступаем, то сопернику сложно играть против «Манчестер Юнайтед», — приводит ESPN слова тен Хага.

«МЮ» по итогам матча поднялся в верхнюю половину турнирной таблицы АПЛ.