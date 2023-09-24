Президент «ПСЖ» пытался перехватить Хойлунна у «МЮ», предлагая ему более высокую зарплату
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Нассер Аль-Хелаифи, являющийся президент футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», пытался уговорить форварда Расмуса Хойлунна перейти в парижский клуб, перед трансфером в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.
Издание утверждает, что Аль-Хелаифи этим летом общался с футболистом через видеосвязь, предлагая ему зарплату выше, чем та, которую он согласился получать в «Манчестер Юнайтед». Однако датчанин очень хотел играть именно на «Олд Траффорд» и в итоге не изменил своих планов.
Напомним, датчанин пополнил состав английского клуба в летнее трансферное окно, перейдя из «Аталанты». 20-летний Хойлунн провёл в составе итальянского клуба лишь один сезон. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 45 млн.
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