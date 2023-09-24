Беллингем: «Реал» на хорошем ходу, но на этом этапе сезона ничего не выиграешь

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу команды над «Унионом» (1:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.

«Я уверенный в себе парень, но не мог надеяться, что всё начнётся так хорошо с точки зрения количества забитых голов. Мы сыграли шесть матчей – пять матчей в Ла Лиге и один в Лиге Чемпионов, и выиграли все шесть, поэтому жаловаться не на что.

Не буду врать, надеюсь, я и в дальнейшем буду забивать голы на последних минутах. Хотя, возможно, для моего и клубного спокойствия было бы лучше забивать раньше.

Перейти в этот клуб означает гораздо больше, чем я мог себе представить. Я следил за «Реалом» по телевизору, а теперь ношу футболку и забиваю за него.

Мы доминировали на протяжении матча и создали хорошие моменты, поэтому заслужили эту победу. Я очень благодарен своим товарищам по команде и персоналу, которые так хорошо поработали над моей акклиматизацией. Мы на хорошем ходу, но на этом этапе сезона ничего не выиграешь», — приводит слова игрока официальный сайт УЕФА.