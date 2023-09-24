Фабрицио Романо: могу гарантировать вам, что тен Хаг остаётся ключевым человеком в «МЮ»
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Журналист Фабрицио Романо уверен, что главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу не грозит увольнение.
«Я могу гарантировать вам, что тен Хаг остаётся ключевым человеком в «Манчестер Юнайтед», и никто не сомневается в нём, поэтому ситуация на 100 процентов контролируемая.
Он не находится в зоне риска, пока вокруг него ничего не происходит, ситуация абсолютно спокойная», – сказал Романо в своем подкасте.
Манкунианцы не лучшим образом начали сезон. После шести туров в чемпионате Англии команда занимает 8-е место, имея на своём счету девять очков. В Лиге чемпионов клуб начал турнир с поражения от «Баварии» со счётом 3:4.
Тен Хаг возглавил команду перед началом минувшего сезона. Тренер привёл клуб к третьему месту в АПЛ.
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