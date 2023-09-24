Почеттино прокомментировал большое количество травм в составе «Челси»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино встал на защиту медицинского персонала клуба, несмотря на то, что в прошлые выходные в матче 5-го тура АПЛ против «Борнмута» из-за травм не смогли сыграть 12 игроков команды.
«Думаю, мы должны относиться с уважением к сотрудникам медицинского штаба клуба. Там работают очень хорошие и квалифицированные специалисты. Вот почему они в футболе.
Дело не в людях, работающих в медицинском департаменте, а в профиле игрока и индивидуальных рисках.
Также нельзя исключать фактор невезения. У нас бывают травмы, которые случаются раз в сезон или два сезона, однако это происходит именно с «Челси» – по разным причинам, которые мы не в состоянии контролировать», – приводит слова Почеттино BBC.
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