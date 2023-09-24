Гвардиола: не могу спать, когда Холанд не реализовывает моменты

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о нападающем Эрлинге Холанде.

«Эрлинг имел невероятные моменты в этом сезоне, мог забить уже 14-15 голов. Это значит, что мы играем хорошо. Всегда чувствую, хорошо ли команда работает по количеству шансов, которые имеет Эрлинг. Когда он не участвует в моментах – что-то не так произошло с нашим процессом и динамикой.

Мой совет: не критикуйте Эрлинга слишком сильно. Критикуйте крайнего защитника, центрального защитника или тренера, но никогда не нападающего, забивающего голы. Потому что он это сделает, и тогда вам придётся просить у него прощения.

Не могу потом спать, когда он не реализует моменты. Но с каждой неделей Холанд становится гораздо лучше. Он важный футболист. Всегда труднее поддерживать ритм без подготовки к сезону, потому что мы уехали в Японию и Южную Корею. Времени на тренировки было мало.

Когда вы выигрываете «требл», возможно, думаете: «Подожду ещё неделю, чтобы быть полностью в форме». Это вопрос времени. Самое главное, чтобы он не получил травму. К сожалению, это произошло с некоторыми из наших игроков», – приводит слова тренера Daily Mail.