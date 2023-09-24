Игорь Йовичевич: «Шахтёр» — лучшая команда Восточной Европы

Бывший главный тренер «Шахтёра» Игорь Йовичевич рассказал, почему продолжал работать в клубе во время событий на Украине.
«Прошлый сезон был особенно тяжёлым, потому. Но я почувствовал себя гражданином Украины, общаясь с украинцами почти 20 лет. Я влюбился в украинцев, когда играл за «Карпаты» в 2003 году.
Надо проявлять характер в трудные времена, в трудности, а не только когда все вокруг улыбаются, когда мир. Когда ты нужен людям в Украине, ты должен думать, ты должен иметь ответственность, поэтому я принял предложение «Шахтёра».
Кроме того, это большая команда в Европе, в последние 14 или 15 лет они выступают в Лиге чемпионов. Пожалуй, это лучшая команда в Восточной Европе.
Для меня было честью принять их предложение, потому что до меня «Шахтёр» тренировали Роберто Де Дзерби, Луиш Каштру, Паулу Фонсека. Это отличные тренеры. Для меня было вызовом – соответствовать уровню «Шахтёра». Прошлый год был ошеломляющим, он был историческим», — приводит слова тренера 365Scores Arabic.
- 24 сентября 2023
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