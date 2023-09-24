Тренер «Сочи» Точилин: во втором тайме мы полностью переиграли Самару

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился впечатлениями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».
«Ненужные потери привели к пропущенным мячам. Во втором тайме ребята собрались, показали, что умеют играть в футбол, и полностью переиграли Самару, в том числе и по моментам. Надо забивать, к сожалению, с этим пока трудно.
Разговор с руководством? Нам надо побеждать, а побеждать мы можем только через хорошую игру. Много остановок? Задавайте вопросы судье. По мне, была нормальная и жёсткая игра», — приводит слова Точилина Metaratings.
Напомним, вчера, 24 сентября, «Сочи» уступили «Крыльям Советов» со счётом 1:2. Единственный мяч в составе южан забил полузащитник Кристиан Нобоа, реализовавший пенальти в компенсированное время второго тайма.
- 24 сентября 2023
-
10:38
-
10:32
-
10:30
-
10:30
-
10:30
-
10:17
-
10:14
-
10:05
-
10:00
-
10:00
-
09:56
-
09:40
-
09:33
-
09:30
-
09:29
-
09:26
-
09:16
-
09:15
-
09:08
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:34
-
08:30
-
08:15
-
08:07
-
07:52
-
07:40
-
07:31
-
07:13
-
06:51
-
06:28
-
06:17
-
06:07
-
05:48