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Тренер «Сочи» Точилин: во втором тайме мы полностью переиграли Самару

Тренер «Сочи» Точилин: во втором тайме мы полностью переиграли Самару
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился впечатлениями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«Ненужные потери привели к пропущенным мячам. Во втором тайме ребята собрались, показали, что умеют играть в футбол, и полностью переиграли Самару, в том числе и по моментам. Надо забивать, к сожалению, с этим пока трудно.

Разговор с руководством? Нам надо побеждать, а побеждать мы можем только через хорошую игру. Много остановок? Задавайте вопросы судье. По мне, была нормальная и жёсткая игра», — приводит слова Точилина Metaratings.

Напомним, вчера, 24 сентября, «Сочи» уступили «Крыльям Советов» со счётом 1:2. Единственный мяч в составе южан забил полузащитник Кристиан Нобоа, реализовавший пенальти в компенсированное время второго тайма.

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