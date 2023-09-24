«Обещаю, что выложусь на все 100». Нападающий «Зенита» Изидор — о матче с «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор высказался о предстоящем матче 9-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 24 сентября. Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Ранее футболист выступал за «Локомотив».

«С какими чувствами жду первый домашний матч «Зенита» с «Локомотивом»? Я очень жду его, мне не терпится поучаствовать в такой игре, встретиться со старыми друзьями. Обещаю, что выложусь на все 100. И если я смогу своей игрой ответить на критику, будет замечательно.

Как себя чувствуют игроки на чужом празднике жизни, проигрывая в золотом матче для «Зенита»? Против «Зенита» всегда сложно играть. А уж на домашнем стадионе сине-бело-голубых ещё труднее. «Газпром Арена» выглядит такой огромной, там столько болельщиков. В тот год, я помню, у нас была отличная команда, и у «Локомотива» теплилась надежда, что удастся ­что-то предпринять, может быть, омрачить празднования. Но нет, «Зенит» был непобедим. Я уже говорил, что это самый большой клуб в России, и когда ты сражаешься с ним, то должен быть очень хорошо подготовленным, иначе придется нелегко», — приводит слова Изидора официальный сайт «Зенита».