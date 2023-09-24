«Зенит» — «Локомотив»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В прошлом сезоне чемпионата России «Зенит» дважды обыграл «Локомотив»: в матче первого круга со счётом 5:0, во втором круге — 2:1.
«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за восемь матчей. «Локомотив» находится на восьмой строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).
- 24 сентября 2023
-
10:38
-
10:32
-
10:30
-
10:30
-
10:30
-
10:17
-
10:14
-
10:05
-
10:00
-
10:00
-
09:56
-
09:40
-
09:33
-
09:30
-
09:29
-
09:26
-
09:16
-
09:15
-
09:08
-
09:00
-
09:00
-
08:50
-
08:34
-
08:30
-
08:15
-
08:07
-
07:52
-
07:40
-
07:31
-
07:13
-
06:51
-
06:28
-
06:17
-
06:07
-
05:48