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Непомнящий: удача отвернулась от «Сочи», команда не использует голевые моменты

Непомнящий: удача отвернулась от «Сочи», команда не использует голевые моменты
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением насчёт минувшего матча 9-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» — «Сочи».

«Крылья Советов» по игре победили. При счёте 2:0 команда особо не рвалась вперёд. Самарцы вполне справедливо в лидерах чемпионата. Молодая команда, с удовольствием смотрю их матчи.

Если говорить о кризисе «Сочи», то с ЦСКА они достойно играли, и со «Спартаком» тоже. Другое дело — нет результата. «Сочи» не использует голевые моменты. Так бывает, когда удача отворачивается от команды.

Как бы оценили игру Салтыкова на старте сезона? Дай бог, чтобы у него продолжался прогресс. Надо ждать его второго сезона. Есть понятие — синдром второго сезона у молодых игроков. Никита радует глаз, с мячом хорошо, быстро бежит и использует свои голевые моменты», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 23 сентября, «Крылья Советов» обыграли «Сочи» со счётом 2:1.

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