Агент: Гапонову нужно поправить здоровье, а потом думать о контракте с «Крыльями»

Агент Станислав Станиславский рассказал о положении дел защитника «Крыльев Советов» Ильи Гапонова и перспективах молодых футболистов Матвея Урванцева, Максима Ставцева и Артёма Гуцы.

«У Гапонова летом 2024 года заканчивается контракт? Илья сейчас восстанавливается после травмы. Сейчас главное поправить здоровье, начать играть, а потом думать о контракте.

Что касается Матвея Урванцева, до зимы нужно поиграть в МФЛ, он набрал ход, получает удовольствие от игры, отличное взаимопонимание с главным тренером молодёжного «Чертаново» Родькиным. Готовы рассматривать варианты из взрослого футбола в случае конкретного предложения.

Основной критерий в развитии молодого футболиста – к какому тренеру и в какую среду он попадёт. Тренер «Калуги» Белов умеет работать с молодыми ребятами, а президент клуба Митрофанов создал прекрасные условия для развития. Ставцев и Гуца прибавляют от игры к игре. Скауты больших клубов следят за ними», — приводит слова Станиславского Metaratings.