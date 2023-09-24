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«Ростов» – ЦСКА: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Ростов» – ЦСКА: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Ростов» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата России ЦСКА один раз обыграл «Ростов», и ещё один раз команды сыграли вничью: матч первого круга «Ростов» — ЦСКА завершился со счётом 0:0, во втором круге красно-синие победили со счётом 4:1.

«Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 8 очков за восемь матчей. ЦСКА находится на 7-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).

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