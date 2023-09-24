Бонгонда объяснил, за счёт чего «Спартак» изменился после паузы на матчи сборных

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, как изменилась команда после паузы на матчи сборных.

«У нас получается отличная серия из побед! Мы сделаем всё, чтобы продолжить её дальше. Что случилось со «Спартаком» после паузы на матчи сборных? Мы поговорили с друг другом внутри команды. До этого у нас была неудачная серия. Но когда ты играешь за «Спартак» и не побеждаешь — у тебя должны возникать серьёзные вопросы к себе. Мы поговорили все вместе и начали менять ситуацию в правильную сторону», — сказал Бонгонда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Вчера, 23 сентября, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 1:0. Автором победного гола стал Бонгонда.