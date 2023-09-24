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«Атлетико» — «Реал» Мадрид: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

В матче 6-го тура чемпионата Испании встретятся мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды будут играть на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне команды встречались трижды. В первом круге Примеры «Реал» одержал победу со счётом 2:1, во втором круге соперники поделили очки — 1:1. В матче 1/4 финала Кубка Испании сильнее оказался «Реал» — 3:1.

«Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков за пять матчей. «Атлетико» находится на восьмой строчке, заработав семь очков. Лидирует «Барселона» (16).