Леонид Федун поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Динамо»

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун подвёл итоги матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

«Игра тяжёлая, конечно, 1:0. Но уже хорошо, что третий матч подряд мы не пропускаем. Это важно. Похоже, Абаскаль нащупывает основной состав: Хлусевич вернулся в защиту слева. Я об этом говорил сразу — он намного более результативен. Неплохо сыграл Дуарте. Один раз, правда, ошибся. В целом команда билась. Если бы Промес был поудачливее, счёт мог бы быть крупным. Хотя и у «Динамо» были шансы. Так что всех спартачей поздравляю! Двигаемся вперёд», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Напомним, вчера, 23 сентября, «Спартак» одержал победу со счётом 1:0. Единственный мяч на свой счёт записал нападающий Тео Бонгонда.