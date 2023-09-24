Леонид Федун поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Динамо»
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Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун подвёл итоги матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
«Игра тяжёлая, конечно, 1:0. Но уже хорошо, что третий матч подряд мы не пропускаем. Это важно. Похоже, Абаскаль нащупывает основной состав: Хлусевич вернулся в защиту слева. Я об этом говорил сразу — он намного более результативен. Неплохо сыграл Дуарте. Один раз, правда, ошибся. В целом команда билась. Если бы Промес был поудачливее, счёт мог бы быть крупным. Хотя и у «Динамо» были шансы. Так что всех спартачей поздравляю! Двигаемся вперёд», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».
Напомним, вчера, 23 сентября, «Спартак» одержал победу со счётом 1:0. Единственный мяч на свой счёт записал нападающий Тео Бонгонда.
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