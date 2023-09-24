«Пари НН» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне чемпионата России «Оренбург» дважды победил «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0 и 1:0.

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за восемь матчей. «Оренбург» находится на 11-й строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).