«Пари НН» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00
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В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прошлом сезоне чемпионата России «Оренбург» дважды победил «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0 и 1:0.
«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за восемь матчей. «Оренбург» находится на 11-й строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).
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