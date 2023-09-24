Зиньковский: фиг знает, помогла ли «Спартаку» пауза на сборные. Судя по результатам — да

Нападающий московского «Спартака» Антон Зиньковский оценил нынешнюю форму команды.

«Ямы у «Спартака» не было, просто чуть-чуть что-то не получалось. В каждом матче было много разных моментов. Где-то ничья, где-то проиграли, а где-то упустили очки. Такое бывает, есть спады и у игроков отдельных, и у команд. Главное — хорошо реагировать на такое, как мы сделали это сейчас. И спокойно дальше идти от матча к матчу.

Помогла пауза на сборные? Да фиг его знает. Некоторые из футболистов уезжали в сборную. Почти всё время были там. Судя по результатам — пауза помогла», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, вчера, 23 сентября, «Спартак» одержал победу над московским «Динамо» со счётом 1:0 в рамках 9-го тура РПЛ. Единственный мяч на свой счёт записал нападающий Тео Бонгонда.