«Тоттенхэм» намерен продлить контракт с Соном до 2026 года

Лондонский «Тоттенхэм» готов продлить контракт с нападающим Сон Хын Мином до 2026 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, руководство «шпор» считает корейского футболиста ключевым и неприкосновенным игроком команды. Действующее трудовое соглашение Сона рассчитано до 30 июня 2025 года.
Напомним, 31-летний футболист перешёл в «Тоттенхэм» из леверкузенского «Байера» в 2015 году. За это время Сон принял участие в 273 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 106 голами и 58 результативными передачами. В нынешнем розыгрыше АПЛ футболист принял участие в пяти матчах, в которых забил три гола. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 50 млн.
- 24 сентября 2023
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