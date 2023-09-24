«Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00 мск

Сегодня, 24 сентября, состоится встреча 6-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и лондонским «Вест Хэм Юнайтед». Матч пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Его ассистенты — Мэттью Уилкс и Марк Скоулз. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» дважды обыграл «молотобойцев»: в первом круге чемпионата со счётом 1:0, во втором круге — со счётом 2:1.

В последних пяти матчах во всех турнирах команда Юргена Клоппа одержала пять побед. «Вест Хэм Юнайтед» в последних пяти играх во всех турнирах одержал четыре победы и один раз проиграл.

После пяти туров «Ливерпуль» набрал 13 очков и занимает 3-е место. В свою очередь, «Вест Хэм Юнайтед» после аналогичного количества матчей АПЛ набрал 10 очков и располагается на 6-й строчке.