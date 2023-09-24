Гафин: приложим максимум усилий, чтобы Тюкавин на долгий период остался игроком «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о продлении контракта с 21-летним нападающим Константином Тюкавиным.

«Послушайте, до завершения контракта Константина ещё достаточно времени. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы Тюкавин на долгий период остался игроком своей родной и любимой команды — московского «Динамо», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. За всё время выступлений за бело-голубых у нападающего 103 проведённых игры, 26 забитых мячей и 20 ассистов. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.