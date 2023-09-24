Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: Бабич — просто топ, неудивительно, что он усадил Джикию на скамейку

Александр Мостовой: Бабич — просто топ, неудивительно, что он усадил Джикию на скамейку
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о новичке «Спартака» сербском защитнике Срджане Бабиче.

«Бабич — просто топ, я ещё с самого начала сказал, что через пару матчей он будет основным защитником «Спартака». Так это и случилось. Неудивительно, что Бабич усадил на скамейку Джикию. Для нашего чемпионата это очень солидное приобретение. Пока Бабич играет очень уверенно. Посмотрим, как он будет играть дальше», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

27-летний Срджан Бабич перешёл в «Спартак» из испанской «Альмерии» в августе 2023 года. Он провёл три матча в Российской Премьер-Лиги, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету защитника одна игра и один гол в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Эпоха Джикии в «Спартаке» — всё? Бабич просто лучше, и это может помочь догнать «Зенит»
Эпоха Джикии в «Спартаке» — всё? Бабич просто лучше, и это может помочь догнать «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android