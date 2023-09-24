Александр Мостовой: Бабич — просто топ, неудивительно, что он усадил Джикию на скамейку
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о новичке «Спартака» сербском защитнике Срджане Бабиче.
«Бабич — просто топ, я ещё с самого начала сказал, что через пару матчей он будет основным защитником «Спартака». Так это и случилось. Неудивительно, что Бабич усадил на скамейку Джикию. Для нашего чемпионата это очень солидное приобретение. Пока Бабич играет очень уверенно. Посмотрим, как он будет играть дальше», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
27-летний Срджан Бабич перешёл в «Спартак» из испанской «Альмерии» в августе 2023 года. Он провёл три матча в Российской Премьер-Лиги, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету защитника одна игра и один гол в Фонбет Кубке России.
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