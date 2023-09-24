Сергеев: у Дзюбы, как и у Изидора, будет особая мотивация

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев считает, что форварды Артём Дзюба и Вильсон Изидор будут особо мотивированы проявить себя в игре 9-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и московским «Локомотивом».

«У Дзюбы, как и у Изидора, в воскресенье будет особая мотивация? Думаю, да — такие моменты у него наверняка остались», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

Напомним, Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», является игроком «Локомотива». Изидор наоборот — был игроком железнодорожников, а сейчас выступает за петербуржцев.

Матч между этими двумя коллективами пройдёт сегодня, 24 сентября, и начнётся в 16:30 мск. Встреча будет проходить на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры.