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Сергеев: у Дзюбы, как и у Изидора, будет особая мотивация

Сергеев: у Дзюбы, как и у Изидора, будет особая мотивация
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев считает, что форварды Артём Дзюба и Вильсон Изидор будут особо мотивированы проявить себя в игре 9-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и московским «Локомотивом».

«У Дзюбы, как и у Изидора, в воскресенье будет особая мотивация? Думаю, да — такие моменты у него наверняка остались», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

Напомним, Дзюба, ранее выступавший за «Зенит», является игроком «Локомотива». Изидор наоборот — был игроком железнодорожников, а сейчас выступает за петербуржцев.

Матч между этими двумя коллективами пройдёт сегодня, 24 сентября, и начнётся в 16:30 мск. Встреча будет проходить на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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