В «ПСЖ» ответили на заявление Месси о том, что клуб не поздравил игрока с победой на ЧМ-22

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на слова экс-нападающего парижского клуба Лионеля Месси о том, что французский гранд не поздравил его с победой на чемпионате мира 2022 года.

«Мы поздравили Месси на тренировке, а также в частном порядке. Но «ПСЖ» — это французский клуб, поэтому не было чествования на стадионе. Мы уважаем нашу страну и других футболистов, игравших за сборную Франции, а также наших болельщиков. Но он является невероятным игроком, и мы гордились, когда он играл здесь», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Напомним, аргентинский нападающий выступал за «ПСЖ» в сезонах-2021/2022, 2022/2023. За это время Месси сыграл в 75 матчах, в которых забил 32 гола и отдал 35 результативных передач.