«Спартаку» такую фору давать было просто нельзя». Бубнов — о матче красно-белых с «Динамо»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» (1:0).

«Если брать по моментам, то обе команды могли забить намного больше — возможностей для этого было предостаточно. Но вратари выручали, поэтому зрители увидели всего один мяч.

Уже на седьмой минуте «Спартак» получил шанс забить после контратаки. Кстати, никакого численного перевеса у команды не было — динамовцы успели вернуться. Вернуться-то успели, да допустили в центре обороны грубейшую ошибку. Слева у них всё было в порядке — Бальбуэна занял позицию, на месте был и крайний защитник. Чего Чавеса тоже потянуло в ту сторону? Ты смотри за своей зоной, повернись — у тебя игрок бежит по центру. Бросил Бонгонда в итоге, тот забил — у Соболева было достаточно времени увидеть, оценить ситуацию и сделать классную передачу.

Конечно, давать «Спартаку» такую фору было просто нельзя. Команда Абаскаля могла играть по счёту. Динамовцам же надо было отыгрываться, они раскрывались, а сопернику только это и надо было», — приводит слова Бубнова Sportbox.