«Зенит» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В прошлом сезоне чемпионата России «Зенит» дважды обыграл «Локомотив»: в матче первого круга со счётом 5:0, а во втором круге — 2:1.
«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за восемь матчей. «Локомотив» находится на восьмой строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).
- 24 сентября 2023
-
13:40
-
13:36
-
13:32
-
13:30
-
13:10
-
13:09
-
13:02
-
13:00
-
13:00
-
13:00
-
12:55
-
12:48
-
12:45
-
12:39
-
12:33
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:00
-
11:58
-
11:55
-
11:48
-
11:47
-
11:42
-
11:36
-
11:26
-
11:25
-
11:05
-
11:02
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:38
-
10:32
-
10:30