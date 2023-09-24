«Зенит» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30

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В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне чемпионата России «Зенит» дважды обыграл «Локомотив»: в матче первого круга со счётом 5:0, а во втором круге — 2:1.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за восемь матчей. «Локомотив» находится на восьмой строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).