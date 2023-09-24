Аль-Хелаифи — о ситуации с трансфером Мбаппе: проблемы должны оставаться в семье

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал ситуацию с несостоявшимся уходом нападающего Килиана Мбаппе из парижского клуба минувшим летом.

«Проблемы, которые у нас были, должны оставаться в семье, а Килиан — часть семьи. Я горжусь тем, что он делает, и тем, что делает вся команда. У нас в клубе выступает лучший игрок в мире. С моей точки зрения он заслуживает «Золотой мяч», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Напомним, минувшим летом СМИ сообщали, что французский нападающий хочет покинуть «ПСЖ», в связи с чем он отказался от продления трудового соглашения с парижским клубом. Аль-Хелаифи тогда расценил подобное поведение Мбаппе как предательство и выступил против возвращения 24-летнего футболиста в расположение французского гранда.