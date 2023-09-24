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Созин: Салтыков и Пиняев – будущее сборной. Это не просто яркие игроки – яркие личности

Созин: Салтыков и Пиняев – будущее сборной. Это не просто яркие игроки – яркие личности
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о ведущих игроках самарских «Крыльев Советов». Команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 18 очков после девяти матчей.

«Тройка Гарре – Бейл – Салтыков очень серьёзная сила в РПЛ. Если бы Гарре играл с ЦСКА, то вряд ли бы Самара упустила победу. Но больше всех радует Салтыков. Он и забивает, и отдаёт, и бежит – всё есть. «Крылья» часто продают игроков в топ-клубы, и, думаю, Салтыков – следующий на выход.

Также считаю, что Карпин вызовет его в сборную в октябре. А так: Салтыков и Пиняев – будущее сборной России. Это не просто яркие футболисты, но и яркие личности», — сказал Андрей Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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