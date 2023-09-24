Бубнов назвал факторы, определившие победу «Спартака» в дерби с «Динамо»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» (1:0).
«Вообще решающих факторов для победы я отметил бы несколько. Во-первых, это классная игра Максименко, который здорово выручал. Во-вторых, спартаковцы лучше действовали в отборе и прессинговали. Ну и немаловажный момент — практически все лидеры имели время на восстановление, в Кубке России были задействованы преимущественно игроки ротации.
Личка себе не мог подобного позволить, многие его лидеры были заиграны в кубковом противостоянии с «Краснодаром», причём весьма тяжёлом. Сюда также стоит добавить и фактор кадровых потерь: не было Лаксальта, Фомина. А имеющийся состав пока не совсем сыгран — хватает футболистов, которые были приобретены по ходу сезона, ещё не наладили связи с партнёрами, да и кондиции лучшие не набрали. Снова выпал из игры Карраскаль. Правда, главный тренер «Динамо» говорил, что найдёт ему место на поле. Возможно, колумбиец в перспективе вытеснит из состава Смолова. В этом матче он играл на своей любимой позиции «десятки» несколько минут, когда Фёдор ушёл с поля. И надо отметить, что со скоростью, дриблингом, пасом у него дела обстоят лучше, чем у россиянина.
Возможно, тренерскому штабу «Динамо» стоило принять другие кадровые решения по ходу игры. Скопинцев намного острее в атаке действует, чем оба крайних защитника в этом матче — Даса и Маричаль. Скорее всего, Личка хотел понадёжнее сыграть в обороне, поэтому Дмитрий остался в запасе, но на замену можно было бы выпустить его раньше. В концовке, как мне кажется, вместо Гладышева больше мог пригодиться Грулёв — он бы успешнее боролся за мячи в штрафной. Фактор везения тоже не стоит сбрасывать со счетов — если бы сумасшедший удар Чавеса достиг цели, то вратарь уже выручить не смог бы. Такие мячи не берутся», — приводит слова Бубнова Sportbox.
- 24 сентября 2023
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