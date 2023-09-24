Источник: сборная России сыграет с Кенией в Турции

Товарищеский матч национальных команд России и Кении запланирован на 16 октября. Об этом сообщил «РБ Спорт».

По информации источника, коллектив Валерия Карпина встретится со сборной Кении в Турции.

Ранее сообщалось, что 12 октября национальная команда России встретится со сборной Камеруна в России.

В 2023 году сборная России провела пять товарищеских матчей. В марте подопечные Валерия Карпина на выезде сыграли вничью со сборной Ирана (1:1) и в Санкт-Петербурге победили команду Ирака (2:0). В сентября россияне дважды сыграли в Египте с олимпийской сборной страны: сначала вничью — 1:1, а повторная встреча завершилась поражением — 1:2. В последнем на данный момент матче национальная команда России на выезде встречалась со сборной Катара. Итоговый результат — 1:1.