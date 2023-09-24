Форвард «Зенита» Сергеев: нас с Кассьеррой прорвало в этом сезоне

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал о взаимопонимании на поле с партнёром по команде Матео Кассьеррой.

«Не скажу, будто что-то кардинально в нас поменялось. Скорее, прорвало. Причём, больше Матео. Конечно, в прошлом году он переживал, что моментов много, а мяч в ворота не идёт. Но мне кажется, дело тут было в невезении. Зато сейчас у Кассьерры восемь игр в чемпионате — семь голов.

Он очень хороший нападающий, а мне удобно играть с ним вместе. С Изидором в паре мы ещё не действовали, а вот с Матео на поле уже есть хорошее взаимопонимание. Что, на мой взгляд, показала последняя игра с «Ахматом».

Мне в принципе удобно играть с Кассьеррой. Иногда, бывает, располагаюсь чуть выше, порой — чуть ниже. Матео — то же самое, плюс страхуем друг друга. Как я уже сказал — есть взаимопонимание», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».