«Пари НН» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Севикян, Зе Турбо.
«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Башич, Марин, Вера, Обухов, Мансилья.
В прошлом сезоне чемпионата России «Оренбург» дважды победил «Пари Нижний Новгород» — со счётом 2:0 и 1:0.
«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за восемь матчей. «Оренбург» находится на 11-й строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).
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