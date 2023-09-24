Валерий Кечинов: «Спартак» играл лучше, чем «Динамо», но и везение было на их стороне

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился впечатлениями от матча красно-белых с «Динамо».

«Спартаку» повезло чуть больше, чем «Динамо». Гости и в крестовину попали, и после ошибки Дуарте не забили. «Спартак» лучше играл, но и везение было на их стороне.

«Динамо» должно заиграть спустя некоторое время. Личка поставил игру в среднем «Оренбурге», а в «Динамо» футболисты гораздо сильнее», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, вчера, 23 сентября, «Спартак» одержал победу над московским «Динамо» со счётом 1:0 в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Единственный мяч на свой счёт записал конголезский нападающий Тео Бонгонда.