Валерий Кечинов: «Спартак» играл лучше, чем «Динамо», но и везение было на их стороне
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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился впечатлениями от матча красно-белых с «Динамо».
«Спартаку» повезло чуть больше, чем «Динамо». Гости и в крестовину попали, и после ошибки Дуарте не забили. «Спартак» лучше играл, но и везение было на их стороне.
«Динамо» должно заиграть спустя некоторое время. Личка поставил игру в среднем «Оренбурге», а в «Динамо» футболисты гораздо сильнее», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, вчера, 23 сентября, «Спартак» одержал победу над московским «Динамо» со счётом 1:0 в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Единственный мяч на свой счёт записал конголезский нападающий Тео Бонгонда.
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