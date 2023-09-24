Впервые в сезоне Анчелотти и Перес встретились для того, чтобы обсудить игру «Реала»

Впервые по ходу нынешнего сезона президент мадридского «Реала» Флорентино Перес встретился с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти с целью обсуждения текущего состояния команды. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Перес и Анчелотти провели встречу на клубной базе. Они обсудили игру команды в начале сезона, ситуацию с травмами, атмосферу в коллективе, невероятную игру Джуда Беллингема. Сообщается, что эта встреча продемонстрировала полное взаимопонимание между итальянским специалистом и руководством клуба.

Напомним, после пяти туров испанской Ла Лиги «сливочные» набрали 15 очков и на текущий момент располагаются на 3-й строчке в турнирной таблице.

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