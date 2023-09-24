«Арсенал» — «Тоттенхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 16:00 мск

Сегодня, 24 сентября, состоится встреча 6-го тура Английской Премьер-Лиги между двумя лондонскими коллективами — «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Матч пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В прошлом сезоне чемпионата Англии команды встречались дважды. И в первом круге, и во втором победу одержал «Арсенал». В 9-м туре «канониры» выиграли со счётом 3:1, в 20-м — 2:0.
В данный момент «Арсенал» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков после пяти встреч. Столько же очков у «Тоттенхэма», но «шпоры» находятся на втором месте, превосходя «канониров» по разнице забитых и пропущенных мячей.
- 24 сентября 2023
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