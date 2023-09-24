Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 16:00 мск

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 16:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 24 сентября, состоится встреча 6-го тура Английской Премьер-Лиги между двумя лондонскими коллективами — «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Матч пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 6-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата Англии команды встречались дважды. И в первом круге, и во втором победу одержал «Арсенал». В 9-м туре «канониры» выиграли со счётом 3:1, в 20-м — 2:0.

В данный момент «Арсенал» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков после пяти встреч. Столько же очков у «Тоттенхэма», но «шпоры» находятся на втором месте, превосходя «канониров» по разнице забитых и пропущенных мячей.

Материалы по теме
«Арсенал» — «Тоттенхэм». Артета и Зинченко разрушат сказку Постекоглу
«Арсенал» — «Тоттенхэм». Артета и Зинченко разрушат сказку Постекоглу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android